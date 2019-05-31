Защита Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в России

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об обращении к уполномоченному по правам человека в Росиии Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании 13 июня в Мосгорсуде.

По словам Бушманова, которые передаёт ТАСС, он намерен попросить Москалькову направить на запланированное на 13 июня заседания представителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России, и зачитать на суде информационное письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осуждённых и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого.

Он отметил, что в апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлечённых к уголовной ответственности, и что имеются основания для оправдания по части обвинения, переквалификации на менее тяжкий состав преступления с незамедлительным освобождением из-под стражи.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала приговор суда.