СМИ: Конте вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

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Подписав контракт с миланским «Интером», Антонио Конте стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых наставников мира.
СМИ: Конте вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира
  • ©Maurizio Borsari/www.aicfoto.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, зарплата Конте в «Интере» составит порядка €11 млн в год, что выводит его на пятое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров современности.

Более крупные контракты только у Диего Симеоне («Атлетико», €23 млн), Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити», €18 млн), Эрнесто Вальверде («Барселона», €12,5 млн) и Зинедина Зидана («Реал», €12 млн).

Ранее сообщалось, что Конте назначен главным тренером «Интера».

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