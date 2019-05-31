Касаткина вышла в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции вместе с эстонкой Анетт Контавейт, пробилась в третий круг соревнований.
Касаткина вышла в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Касаткина и Контавейт обыграли китайский дуэт Чань Хаочин — Чань Латиша со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 5 минут.

В следующем круге турнира теннисистки встретятся с победительницами матча между Анной-Леной Грёнефельд (Германия) и Деми Схурс (Голландия) с Дуань Инъин и Чжэн Сайсай (Китай).

Ранее Звонарёва и Александрова проиграли в матче второго круга парного разряда «Ролан Гаррос».

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