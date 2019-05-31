Ласицкене стала послом легкоатлетического матча Европа — США

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене будет послом на легкоатлетическом матче Европа — США.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене станет послом легкоатлетического матча Европа — США, который состоится в Минске 9—10 сентября. Об этом сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации. Помимо россиянки, послами выступят олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Екатерини Стефаниди и чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев.

В самом матче Ласицкене выступит за сборную Европы. Данный легкоатлетический матч станет одним из заключительных стартов перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике, который состоится в Дохе с 28 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.