СМИ: Футболист «Челси» Алонсо согласился перейти в «Атлетико» из-за невыхода на поле в финале ЛЕ

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Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо решил перейти в мадридский «Атлетико».
СМИ: Футболист «Челси» Алонсо согласился перейти в «Атлетико» из-за невыхода на поле в финале ЛЕ
  • ©Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, 28-летний испанец остался крайне недоволен тем, что провёл весь финальный матч Лиги Европы с «Арсеналом» на скамейке запасных, и в связи с этим решил принять предложение о переходе в «Атлетико».

Отмечается, что «матрасники» вели переговоры по трансферу Алонсо несколько месяцев назад, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях перехода.

Алонсо играет за «Челси» с 2016 года. В его активе 18 голов и 14 результативных передач в 120 матчах за лондонский клуб.

Ранее Азар объявил об уходе из «Челси».

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