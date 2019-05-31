СМИ: Футболист «Челси» Алонсо согласился перейти в «Атлетико» из-за невыхода на поле в финале ЛЕ
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Как сообщает Marca, 28-летний испанец остался крайне недоволен тем, что провёл весь финальный матч Лиги Европы с «Арсеналом» на скамейке запасных, и в связи с этим решил принять предложение о переходе в «Атлетико».
Отмечается, что «матрасники» вели переговоры по трансферу Алонсо несколько месяцев назад, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях перехода.
Алонсо играет за «Челси» с 2016 года. В его активе 18 голов и 14 результативных передач в 120 матчах за лондонский клуб.
Ранее Азар объявил об уходе из «Челси».