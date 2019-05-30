Пеле встретился с бывшим президентом США Обамой

Легендарный бразильский футболист Пеле провёл встречу с экс-президентом США Бараком Обамой.

«Встретился с Бараком Обамой. Пообщались относительно наших фондов и каким образом мы можем проводить совместную работу для пользы мира. Рад, что мы в одной команде», — написал Пеле в Instagram.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии. Вместе со своей национальной командой он побеждал на мировых первенствах в 1958, 1962 и 1970 годах.

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