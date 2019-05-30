«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ

В выездном поединке за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20 «Крылья Советов» добыли волевую победу на выезде в Нижнем Новгороде.

Итоговый счёт встречи — 1:3.

В первой половине встречи у «Нижнего Новгорода» забитым мячом отличился Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Его одноклубник Виталий Федорив сравнял счёт в середине второго тайма, срезав мяч в собственные ворота.

В компенсированное время «Крылья Советов» сумели забить дважды. Сначала пенальти реализовал Антон Зиньковский, а затем Роман Шишкин установил окончательный счёт на табло.

Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.