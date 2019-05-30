«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ
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Итоговый счёт встречи — 1:3.
В первой половине встречи у «Нижнего Новгорода» забитым мячом отличился Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Его одноклубник Виталий Федорив сравнял счёт в середине второго тайма, срезав мяч в собственные ворота.
В компенсированное время «Крылья Советов» сумели забить дважды. Сначала пенальти реализовал Антон Зиньковский, а затем Роман Шишкин установил окончательный счёт на табло.
Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.