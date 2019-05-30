Сборная России по волейболу проиграла Турции в Лиге наций
- РИА Новости
Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу хозяек площадки.
Самым результативным игроком матча стала доигровщик турецкой команды Мерием Боз, набравшая 25 очков. В составе российской сборной 15 баллов набрала Татьяна Юринская.
Для подопечных Вадима Панкова это поражение стало четвёртым подряд в Лиге наций.
В следующем матче Россия сыграет с Бельгией 4 июня.
Ранее российские волейболистки потерпели четвёртое поражение в Лиге наций, уступив Японии.