Сборная России по волейболу проиграла Турции в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу уступила Турции в матче Лиги наций.

Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу хозяек площадки.

Самым результативным игроком матча стала доигровщик турецкой команды Мерием Боз, набравшая 25 очков. В составе российской сборной 15 баллов набрала Татьяна Юринская.

Для подопечных Вадима Панкова это поражение стало четвёртым подряд в Лиге наций.

В следующем матче Россия сыграет с Бельгией 4 июня.

Ранее российские волейболистки потерпели четвёртое поражение в Лиге наций, уступив Японии.