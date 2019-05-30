Две несеяные россиянки впервые с 2002 года вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
- РИА Новости
Во втором круге проходящего Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова одолела Зарину Дияс из Казахстана, а Екатерина Александрова победила австралийку Саманту Стосур. При этом обе спортсменки являются несеянными.
Последний раз в истории российского тенниса подобное случалось в 2002 году, когда в третий круг вышли Вера Звонарёва и Елена Лиховцева.
Ранее Осака одержала волевую победу над Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос».