Две несеяные россиянки впервые с 2002 года вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Впервые с 2002 года в третий круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» вышли две несеянные российские теннисистки.
Две несеяные россиянки впервые с 2002 года вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

Во втором круге проходящего Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова одолела Зарину Дияс из Казахстана, а Екатерина Александрова победила австралийку Саманту Стосур. При этом обе спортсменки являются несеянными.

Последний раз в истории российского тенниса подобное случалось в 2002 году, когда в третий круг вышли Вера Звонарёва и Елена Лиховцева. 

Ранее Осака одержала волевую победу над Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить