Две несеяные россиянки впервые с 2002 года вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Впервые с 2002 года в третий круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» вышли две несеянные российские теннисистки.

Во втором круге проходящего Открытого чемпионата Франции Вероника Кудерметова одолела Зарину Дияс из Казахстана, а Екатерина Александрова победила австралийку Саманту Стосур. При этом обе спортсменки являются несеянными.

Последний раз в истории российского тенниса подобное случалось в 2002 году, когда в третий круг вышли Вера Звонарёва и Елена Лиховцева.

Ранее Осака одержала волевую победу над Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос».