Тренер «Авангарда» Хартли признался в любви к России

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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Боб Хартли заявил, что в России живут отличные люди и он любит эту страну.
Тренер «Авангарда» Хартли признался в любви к России
  • РИА Новости

«Я полюбил Балашиху и люблю Россию. В начале прошлого сезона я открыл для себя Омск, но мы все прекрасно знаем историю с ареной, поэтому мы перебрались в Балашиху. Это здорово, вокруг прекрасные люди. Руководство сумело сделать мой переезд из Северной Америки в Россию очень простым, у нас прекрасная организация», — заявил тренер в интервью клубной пресс-службе.

«Авангард» во главе с Бобом Хартли вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА со счётом 4:0 в серии.

Ранее КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона.

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