Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.

«Как разминаются леди», — подписала Медведева ролик в своём Instagram.

Видео было опубликовано перед выступлением фигуристок на шоу Fantasy on Ice в Японии.

Ранее Туктамышева предстала в новом образе на ледовом шоу в Японии.