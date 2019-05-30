Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
- РИА Новости
«Как разминаются леди», — подписала Медведева ролик в своём Instagram.
Видео было опубликовано перед выступлением фигуристок на шоу Fantasy on Ice в Японии.
Ранее Туктамышева предстала в новом образе на ледовом шоу в Японии.
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