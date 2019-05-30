Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словами
- Олег Кононов
- © Владимир Песня / РИА Новости
«Воспитанный. Требовательный. Ответственный. Жёсткий», — сказал Кутепов на YouTube-канале oSporte TV.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством заняли пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), что позволит команде выступить в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что в летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.