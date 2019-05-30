Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словами

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов описал четырьмя словами главного тренера команды Олега Кононова.
Футболист «Спартака» Кутепов описал Кононова четырьмя словами
  • Олег Кононов
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Воспитанный. Требовательный. Ответственный. Жёсткий», — сказал Кутепов на YouTube-канале oSporte TV.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством заняли пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), что позволит команде выступить в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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