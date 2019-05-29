Легкоатлетка Конева победила в тройном прыжке на Кубке России

Екатерина Конева завоевала золото в тройном прыжке в рамках Кубка России по лёгкой атлетике.

Спортсменка стала сильнейшей с результатом 14,41 м. На втором месте расположилась Наталья Евдокимова (13,67). Третьей стала Ирина Гуменюк (13,43). У мужчин в данной дисциплине первенствовал Дмитрий Сорокин (17,07). Серебро завоевал Кирилл Коваленко (16,50). Замкнул тройку лучших Илья Глазунов (16,09).

В беге на 400 м с барьерами среди женщин чемпионкой стала Валерия Андреева, преодолев дистанцию за 57,21 секунды. Второй финишировала Вера Рудакова (57,51), третьей — Ирина Колесниченко (58,24). У мужчин победу одержал Вадим Кукалев, показавший время 50,16 секунды. Серебряным призёром стал Иван Логинов (50,92). Бронзу завоевал Алексей Бакай (50,96).

Ранее на КР по лёгкой атлетике прошли соревнования толкателей ядра и метателей копья.