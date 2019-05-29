Легкоатлетка Конева победила в тройном прыжке на Кубке России

Короткая ссылка
Екатерина Конева завоевала золото в тройном прыжке в рамках Кубка России по лёгкой атлетике.
Легкоатлетка Конева победила в тройном прыжке на Кубке России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Спортсменка стала сильнейшей с результатом 14,41 м. На втором месте расположилась Наталья Евдокимова (13,67). Третьей стала Ирина Гуменюк (13,43). У мужчин в данной дисциплине первенствовал Дмитрий Сорокин (17,07). Серебро завоевал Кирилл Коваленко (16,50). Замкнул тройку лучших Илья Глазунов (16,09).

В беге на 400 м с барьерами среди женщин чемпионкой стала Валерия Андреева, преодолев дистанцию за 57,21 секунды. Второй финишировала Вера Рудакова (57,51), третьей — Ирина Колесниченко (58,24). У мужчин победу одержал Вадим Кукалев, показавший время 50,16 секунды. Серебряным призёром стал Иван Логинов (50,92). Бронзу завоевал Алексей Бакай (50,96).

Ранее на КР по лёгкой атлетике прошли соревнования толкателей ядра и метателей копья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить