Несовершеннолетняя дочь Пирло попала в ДТП в Турине

Анжела Пирло, дочь бывшего полузащитника сборной Италии по футболу Андреа Пирло, попала в ДТП в Турине.

Как сообщает Football Italia, 13-летнюю Анжелу сбила машина.

Отмечается, что дочь легендарного футболиста была доставлена в больницу, обследование не выявило у неё серьёзных повреждений.

Пирло известен своими выступлениями за «Милан» и «Ювентус», а также сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом мира. 40-летний хавбек завершил карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Милан» официально объявил об отставке Дженнаро Гаттузо.