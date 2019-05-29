Несовершеннолетняя дочь Пирло попала в ДТП в Турине

Короткая ссылка
Анжела Пирло, дочь бывшего полузащитника сборной Италии по футболу Андреа Пирло, попала в ДТП в Турине.
Несовершеннолетняя дочь Пирло попала в ДТП в Турине
  • © Mandoga Media
  • globallookpress.com

Как сообщает Football Italia, 13-летнюю Анжелу сбила машина.

Отмечается, что дочь легендарного футболиста была доставлена в больницу, обследование не выявило у неё серьёзных повреждений.

Пирло известен своими выступлениями за «Милан» и «Ювентус», а также сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом мира. 40-летний хавбек завершил карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Милан» официально объявил об отставке Дженнаро Гаттузо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить