Гимнастка Семёнова рассказала, как в её организм попал допинг

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Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова прокомментировала свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Гимнастка Семёнова рассказала, как в её организм попал допинг
  • © Александра Семенова / Instagram

«В моих действиях не было умысла, не было небрежности или халатности. Я категорически не приемлю допинг и всячески содействовала расследованию. Как того требуют антидопинговые правила, я установила, каким образом запрещённое вещество попало в организм: с таблетками от давления», — приводит слова Семёновой РИА Новости.

Она отметила, что предоставила всю требуемую информацию в РУСАДА, однако там посчитали эти доказательства недостаточными.

«У меня есть 21 день на апелляцию в CAS, сейчас мы думаем о перспективах обжалования, но не знаю, имеет ли это смысл, так как сезон уже фактически пропущен», — добавила 21-летняя спортсменка.

Семёнова была дисквалифицирована на два года. Срок отстранения отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА объяснил, почему не разглашается имя обвиняемого в применении допинга футболиста.

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