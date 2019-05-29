СМИ: Геркус проведёт переговоры с «Динамо»

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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус проведёт переговоры о возможном сотрудничестве с «Динамо».
СМИ: Геркус проведёт переговоры с «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идёт о консультативной встрече с руководством клуба и банка ВТБ, являющегося титульным спонсором команды.

Отмечается, что возможные функции и должность, о которых будет идти речь на переговорах, пока не определены. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие недели.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год, а с 2008 по 2016 год — в «Зените».

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Кардозу забил первый мяч на новом стадионе.

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