Нападающий СКА Гусев стал лучшим бомбардиром КХЛ в прошедшем сезоне

Форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев признан лучшим бомбардиром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Гусев записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в регулярном чемпионате и 19 (9 + 10) в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал лучшим снайпером КХЛ в сезоне-2018/19.