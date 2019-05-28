Нападающий СКА Гусев стал лучшим бомбардиром КХЛ в прошедшем сезоне

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Форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев признан лучшим бомбардиром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.
Нападающий СКА Гусев стал лучшим бомбардиром КХЛ в прошедшем сезоне
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Гусев записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в регулярном чемпионате и 19 (9 + 10) в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал лучшим снайпером КХЛ в сезоне-2018/19.

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