Родина проиграла Киз на старте «Ролан Гаррос»

Россиянка Евгения Родина потерпела поражение от американке Мэдисоон Киз в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

© Javier Rojas/ZUMAPRESS.com

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Встреча, продолжалась 58 минут, и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу американской теннисистки. В следующем круге Киз сыграет с австралийкой Присциллой Хон. Ранее сообщалось, что Блинкова обыграла Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос».