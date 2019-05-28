Родина проиграла Киз на старте «Ролан Гаррос»

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Россиянка Евгения Родина потерпела поражение от американке Мэдисоон Киз в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Родина проиграла Киз на старте «Ролан Гаррос»
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, продолжалась 58 минут, и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу американской теннисистки.

В следующем круге Киз сыграет с австралийкой Присциллой Хон.

Ранее сообщалось, что Блинкова обыграла Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос».

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