Глава FIVB уверен, что Россия проведёт ЧМ-2023 по волейболу на самом высоком уровне

Президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса прокомментировал решение организации о выборе российских городов, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

«Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира — 2022 будет проведён в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах. У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов», — приводит слова Грасы пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Он отметил, что волейбол очень популярен в России, и проведение турнира позволит болельщикам насладиться матчами самого высокого уровня, а также дополнительно повысить популярность данного вида спорта.

«У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне. Таким образом, я уверен, нас ждёт незабываемый чемпионат мира», — добавил глава FIVB.

Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нём примут участие 24 команды.

Ранее ВФВ назвала города России, в которых пройдёт ЧМ-2022 по волейболу.