«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Ари и ещё тремя футболистами

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении соглашений с четырьмя игроками.
«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Ари и ещё тремя футболистами
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, новые контракты подписаны с защитниками Александром Мартыновичем, Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.

Сроки действия новых соглашений не уточняются.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице РПЛ и впервые в истории пробился в Лигу чемпионов.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как проходит заседание совета директоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить