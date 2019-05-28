«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Ари и ещё тремя футболистами
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, новые контракты подписаны с защитниками Александром Мартыновичем, Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.
Сроки действия новых соглашений не уточняются.
По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице РПЛ и впервые в истории пробился в Лигу чемпионов.
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