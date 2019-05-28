Непомнящий оценил выступление ЦСКА в минувшем сезоне
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- РИА Новости
«Впечатление от выступления ЦСКА неоднозначное. Но я попробую объяснить. Проблема этой команды — возраст. Не самих игроков, а именно возраст команды. На этом фоне периодически возникали необъяснимые проблемы», — заявил он.
Как отметил Непомнящий, армейцы начали на удивление успешно — и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. Затем же команда потеряла много очков, ведя в счёте и имея преимущество, добавил эксперт.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, какие изменения нужны команде.