Непомнящий оценил выступление ЦСКА в минувшем сезоне

Бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил выступление армейцев в минувшем сезоне.

«Впечатление от выступления ЦСКА неоднозначное. Но я попробую объяснить. Проблема этой команды — возраст. Не самих игроков, а именно возраст команды. На этом фоне периодически возникали необъяснимые проблемы», — заявил он.

Как отметил Непомнящий, армейцы начали на удивление успешно — и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. Затем же команда потеряла много очков, ведя в счёте и имея преимущество, добавил эксперт.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, какие изменения нужны команде.