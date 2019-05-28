Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.

«Фирмино тренировался на прошлой неделе и выглядел очень хорошо. Потом мы снова исключили его из тренировочного процесса. С завтрашнего дня он будет снова тренироваться. Всё, что мы видели до сих пор, было действительно хорошо. Он будет в порядке, я уверен», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. В решающем матче за трофей сойдутся английские команды «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Клопп отказал «Ювентусу».