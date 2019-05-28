Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное участие в финале Лиги чемпионов нападающего своей команды Роберто Фирмино.
Клопп уверен, что Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ
  • Reuters

«Фирмино тренировался на прошлой неделе и выглядел очень хорошо. Потом мы снова исключили его из тренировочного процесса. С завтрашнего дня он будет снова тренироваться. Всё, что мы видели до сих пор, было действительно хорошо. Он будет в порядке, я уверен», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. В решающем матче за трофей сойдутся английские команды «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Клопп отказал «Ювентусу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить