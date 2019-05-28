Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.

«В начале прошлого года мне пришлось прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Это, наверное, был самый трудный период в моей жизни. Всё это как-то собралось вместе, и я решила окончательно покончить с биатлоном», — написала 29-летняя биатлонистка у себя на странице в Facebook.

По словам Коукаловой, принятие решения далось ей непросто, но во время вынужденного перерыва она многое переосмыслила.

«Я вдруг поняла, где те истинные ценности, которые имеют смысл, а какие — нет. Осознала, что спортивные результаты или видимость какой-то воображаемой победы необязательно означают счастливую жизнь. Внезапно я почувствовала радость и счастье, мне не нужно было выигрывать гонки. Я начала испытывать эмоции от обычных вещей», — добавила спортсменка.

Габриэла также поблагодарила за поддержку своих близких и людей, которые встречались на её пути к вершине и верили в неё.