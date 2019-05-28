Тарасенко считает большое число удалений причиной поражения в первом матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» прокомментировал результат первого матча финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда уступила «Бостон Брюинз» (4:2).

«Конечно, приятно забить в финале Кубка Стэнли, хотя нам это не особо помогло. Конечно, сегодня было небольшое волнение, даже не небольшое… Было много ненужных удалений. Сложно играть, давая столько шансов команде, у которой лучшее большинство в лиге. Это нас погубило», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Также хоккеист добавил, что сейчас команде необходимо отдохнуть и проанализировать ошибки вместе с тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что Тарасенко набрал очки в седьмом подряд матче плей-офф НХЛ.