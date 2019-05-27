Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии

Российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко победил в голосовании на звание лучшего легионера чемпионата Чехии.

Как сообщается на официальном сайте турнира, российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим легионером первенства.

Форвард победил в голосовании, в котором участвовали тренеры, капитаны команд и журналисты. В сумме Комличенко набрал 121 балл. Ближайший преследователь — камерунский защитник «Славии» Майкл Нгаду-Нгаджуй — получил 71 балл.

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется Комличенко.