Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

На официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появилась информация о дисквалификации 21-летней гимнастки Александры Семёновой за нарушение антидопинговых правил. Отлучение от спорта будет отчитываться с 12 ноября 2018 года.

Семёнова является чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы в групповых упражнениях.

Ранее в WADA отреагировали на слова Колобкова о выполнении РУСАДА всех условий восстановления.