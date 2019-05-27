Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг
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На официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появилась информация о дисквалификации 21-летней гимнастки Александры Семёновой за нарушение антидопинговых правил. Отлучение от спорта будет отчитываться с 12 ноября 2018 года.
Семёнова является чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы в групповых упражнениях.
Ранее в WADA отреагировали на слова Колобкова о выполнении РУСАДА всех условий восстановления.