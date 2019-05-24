В WADA отреагировали на слова Колобкова о выполнении РУСАДА всех условий восстановления

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Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировала заявление министра спорта России Павла Колобкова о полном выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) всех условий восстановления.
В WADA отреагировали на слова Колобкова о выполнении РУСАДА всех условий восстановления
  • Reuters

«В сентябре 2018 года исполнительный комитет WADA принял решение восстановить РУСАДА в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом при соблюдении строгих условий. С тех пор WADA активно работает с российскими властями, чтобы обеспечить соблюдение этих условий во благо чистого спорта. На данный момент этот процесс ещё продолжается», — приводит слова представителя пресс-службы WADA РИА Новости.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. При этом из-за возникших сложностей с сертификацией оборудования эксперты приступили к извлечению данных только 10 января. 17 января WADA получило данные лаборатории, работа по извлечению которых была завершена 30 апреля.

Ранее Колобков заявил, что РУСАДА выполнило все условия WADA.

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