Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

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Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в новейшей истории страны, а также назвал тройку сильнейших легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века
  • РИА Новости

«Лучший российский футболист XXI века — это Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия и Халк», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Макарена».

За свою карьеру Андрей Аршвин успел поиграть в составе санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», краснодарской «Кубани» и казахстанского «Кайрата».

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ.

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