Слуцкий назвал Аршавина лучшим российским футболистом XXI века

Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в новейшей истории страны, а также назвал тройку сильнейших легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучший российский футболист XXI века — это Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия и Халк», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Макарена».

За свою карьеру Андрей Аршвин успел поиграть в составе санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», краснодарской «Кубани» и казахстанского «Кайрата».

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ.