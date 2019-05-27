Туктамышева назвала город, который считает столицей мирового фигурного катания

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днём рождения.
Туктамышева назвала город, который считает столицей мирового фигурного катания
  • Reuters

«Сегодня день рождения Санкт- Петербурга. За что люблю этот город? Вы, наверное, не знаете, но это столица фигурного катания! Здесь начался мой путь в большом спорте с лучшим тренером. Весь город — как одна команда», — написала Туктамышева в Instagram.

Также спортсменка добавила, что считает мифом утверждение, что все красивые и талантливые люди переезжают в Москву.

Ранее Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания.

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