Туктамышева назвала город, который считает столицей мирового фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днём рождения.

«Сегодня день рождения Санкт- Петербурга. За что люблю этот город? Вы, наверное, не знаете, но это столица фигурного катания! Здесь начался мой путь в большом спорте с лучшим тренером. Весь город — как одна команда», — написала Туктамышева в Instagram.

Также спортсменка добавила, что считает мифом утверждение, что все красивые и талантливые люди переезжают в Москву.

Ранее Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания.