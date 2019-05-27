Плющев ответил на вопрос, можно ли считать провалом бронзу сборной России по хоккею
- Reuters
«Конечно, медали есть медали, но мы вполне могли надеяться по крайней мере на выход в финал соревнований. Тем более что состав, который у нас был, вполне позволял рассчитывать на то, что эти ребята смогут решить те задачи, которые у нас уже давно не получается решить. А привыкать к третьим местам, наверное, не стоит. Заявления о том, что бронза лучше серебра, — вообще полная глупость», — заявил эксперт в интервью RT.
Сборная России заняла третье место на чемпионате мира — 2019, проиграв в полуфинале команде Финляндии (0:1) и обыграв чехов в матче за бронзовые награды.
Ранее Плющев оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ.