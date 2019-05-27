Плющев ответил на вопрос, можно ли считать провалом бронзу сборной России по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что состав национальной команды позволял ей бороться за самые высокие места на чемпионате мира.

«Конечно, медали есть медали, но мы вполне могли надеяться по крайней мере на выход в финал соревнований. Тем более что состав, который у нас был, вполне позволял рассчитывать на то, что эти ребята смогут решить те задачи, которые у нас уже давно не получается решить. А привыкать к третьим местам, наверное, не стоит. Заявления о том, что бронза лучше серебра, — вообще полная глупость», — заявил эксперт в интервью RT.

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира — 2019, проиграв в полуфинале команде Финляндии (0:1) и обыграв чехов в матче за бронзовые награды.

Ранее Плющев оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ.