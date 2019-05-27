Плющев оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что национальная команда не сумела выполнить поставленную задачу и победить на чемпионате мира.

«Думаю, что команда в целом не смогла справиться с поставленной задачей. Причём я имею в виду как хоккеистов, так и тренерский штаб. Чтобы побеждать на турнирах такого уровня, все должны быть объединены одной идеей. А когда каждый считает, что он лучше и умнее остальных, сложно рассчитывать на что-то большее. Сборная состоит не из имён, а из игроков, которые в состоянии отдавать на льду всё, что у них есть, чтобы добиться результата», — рассказал эксперт в интервью RT.

Плющев отметил, что основная проблема сборной России на чемпионате мира заключалась в психологии.

Ранее сообщалось, что журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии по хоккею перед ЧМ-2019.