Александрова обыграла Бузэрнеску и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила румынку Михаэлу Бузэрнеску в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
Александрова обыграла Бузэрнеску и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

Счёт матча — 6:4, 6:4 в пользу Александровой.

В следующем раунде турнира россиянка встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова — Саманта Стосур.

Ранее Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Каролин Возняцки на «Ролан Гаррос».

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