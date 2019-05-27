Александрова обыграла Бузэрнеску и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила румынку Михаэлу Бузэрнеску в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
- РИА Новости
Счёт матча — 6:4, 6:4 в пользу Александровой.
В следующем раунде турнира россиянка встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова — Саманта Стосур.
Ранее Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Каролин Возняцки на «Ролан Гаррос».
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