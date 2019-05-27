Кудерметова прокомментировала победу над Возняцки на «Ролан Гаррос»
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«Это прекрасная победа, я так рада провести матч на столь большой арене. Сначала нервничала, но гейм за геймом старалась показывать свой теннис. Я стала действовать агрессивнее», — приводит слова россиянки официальный сайт WTA.
Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с победительницей пары Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Алби (Франция).
Ранее сообщалось, что россиянка Кудерметова победила Возняцки на старте «Ролан Гаррос».