Семак заявил, что контракт Ивановича с «Зенитом» автоматически продлён

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с контрактами некоторых футболистов команды.
Семак заявил, что контракт Ивановича с «Зенитом» автоматически продлён
  • РИА Новости

«У Ивановича автоматически продлился контракт, Жиркову предложили новое соглашение, по Кержакову ведётся работа», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, остальные вопросы клуба будут решаться одновременно со всеми трансферами. Он также объяснил, почему Александр Анюков прощался с трибунами в матче с «Енисеем».

«У него заканчивается контракт, в ближайшее время клуб озвучит свою позицию. Прямо сейчас в адрес Анюкова только слова благодарности», — сказал Семак.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита».

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