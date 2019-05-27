Теннисистка Квитова снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Чешская теннисистка Петра Квитова заявила, что снимается с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Об этом спортсменка сообщила в своём Twitter.

«На протяжении последних двух недель я испытывала проблемы с левым предплечьем, а МРТ, сделанная вчера, подтвердила надрыв его связок», — написала Квитова.

Таким образом, во второй круг проходит соперница шестой ракетки мира по первому раунду румынка Сорана Кырстя. Она встретится на следующей стадии турнира со словенкой Каей Юван.

Ранее сообщалось, что Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP.