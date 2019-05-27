Финские болельщики отпраздновали победу на ЧМ по хоккею, забравшись на подъёмный кран

Болельщики сборной Финляндии по хоккею отпраздновали победу своей национальной команды на чемпионате мира.

По информации ltalehti, фанаты забрались на подъёмный кран на одной из центральных улиц Хельсинки.

Глава столичной полиции при этом заявил, что беспорядков зафиксировано не было. Тем не менее ряд болельщиков получили незначительные повреждения во время празднований.

Некоторые финские болельщики также отпраздновали завоевание золотых медалей купанием в фонтане.

Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира со счётом 3:1.

Ранее главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен назвал Канаду лучшей командой, с которой сборной Финляндии доводилось играть.