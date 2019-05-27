Ялонен назвал Канаду лучшей командой, с которой сборной Финляндии доводилось играть

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Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен после победы своих подопечных на чемпионате мира в Словакии отметил, что Канада является лучшей командой, с которой приходилось играть Суоми.
Ялонен назвал Канаду лучшей командой, с которой сборной Финляндии доводилось играть
  • © Reuters

«Канада была лучшей командой, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил», — сказал специалист. 

Он отметил, что его хоккеисты хорошо сыграли во втором периоде и немного хуже выступили в третьем. Также он похвалил голкипера своей команды Кевина Ланкинена.

«Горжусь игроками и нашим достижением», — сказал Ялонен.

Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею стала первой в истории командой, завоевавшей 50 медалей ЧМ.

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