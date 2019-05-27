СМИ: Зидан не хочет, чтобы Рамос покидал «Реал»
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Об этом сообщает Marca.
По информации издания, игрок изложил Зидану своё видение ситуации. При этом наставник не хочет, чтобы Рамос покидал мадридский коллектив. По мнению Зидана, Рамос является ключевым футболистом в контексте строительства команды.
Отмечается, что специалист постарается сделать всё, чтобы оставить защитника в стане королевского клуба. Будущее Рамоса определится после его встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
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