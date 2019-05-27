СМИ: Зидан не хочет, чтобы Рамос покидал «Реал»

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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом и рассказал о возможном уходе из клуба из-за напряжённых отношений с руководством.
СМИ: Зидан не хочет, чтобы Рамос покидал «Реал»
  • © Reuters

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игрок изложил Зидану своё видение ситуации. При этом наставник не хочет, чтобы Рамос покидал мадридский коллектив. По мнению Зидана, Рамос является ключевым футболистом в контексте строительства команды.

Отмечается, что специалист постарается сделать всё, чтобы оставить защитника в стане королевского клуба. Будущее Рамоса определится после его встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее Арьен Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала».

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