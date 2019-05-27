СМИ: Зидан не хочет, чтобы Рамос покидал «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом и рассказал о возможном уходе из клуба из-за напряжённых отношений с руководством.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игрок изложил Зидану своё видение ситуации. При этом наставник не хочет, чтобы Рамос покидал мадридский коллектив. По мнению Зидана, Рамос является ключевым футболистом в контексте строительства команды.

Отмечается, что специалист постарается сделать всё, чтобы оставить защитника в стане королевского клуба. Будущее Рамоса определится после его встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

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