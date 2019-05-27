Тренер «Анжи» Адиев рассказал, как ответил Керимов на просьбу поддержать клуб

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов считает, что команда из Махачкалы никому не нужна.

«Вы знаете, какой ответ нам дал Сулейман Керимов? Это тоже в наш адрес и в наш огород. «Если бы я видел, что арена заполняется, я бы помог «Анжи». Я вижу, «Анжи» никому не нужен». К сожалению, видя отношение правительства республики к футболу, мы уже нескоро увидим в Дагестане клуб Премьер-лиги, к нам нескоро будут такие большие команды приезжать», — приводит слова Адиева официальный Twitter клуба.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги, «Анжи» лишился места в элитном дивизионе, вылетев в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб.