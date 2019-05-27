Тренер «Анжи» Адиев рассказал, как ответил Керимов на просьбу поддержать клуб

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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов считает, что команда из Махачкалы никому не нужна.

«Вы знаете, какой ответ нам дал Сулейман Керимов? Это тоже в наш адрес и в наш огород. «Если бы я видел, что арена заполняется, я бы помог «Анжи». Я вижу, «Анжи» никому не нужен». К сожалению, видя отношение правительства республики к футболу, мы уже нескоро увидим в Дагестане клуб Премьер-лиги, к нам нескоро будут такие большие команды приезжать», — приводит слова Адиева официальный Twitter клуба.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги, «Анжи» лишился места в элитном дивизионе, вылетев в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб.

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