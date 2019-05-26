Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею
- Reuters
Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу сборной Финляндии.
Канадцы открыли счёт в матче — в середине первого периода забил Ши Теодор.
Финляндия смогла отличиться в начале второй и третьей двадцатиминуток. Обе шайбы на счету капитана команды Марко Анттилы.
За 4:05 до конца встречи финны забросили в третий раз — отличился Харри Песонен.
Сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз. Ранее команда побеждала на мировых первенствах в 1995 и 2011 годах.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с бронзой ЧМ по хоккею.