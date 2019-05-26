Теннисистка Потапова поделилась эмоциями от победы над Кербер на «Ролан Гаррос»

После победы над трёхкратной победительницей турниров Большого шлема Анжеликой Кербер 18-летняя россиянка Анастасия Потапова заявила, что мечтала о подобных достижениях с детства.

«Не знаю, что сказать. Конечно, это огромное счастье, я спала и видела эту победу, когда ещё только вышла на корт в пять лет. Хочу поблагодарить команду и семью, потому что все меня поддерживали, настраивали, и это дало мне много уверенности и сил», — цитирует Потапову Eurosport.

В матче первого круга турнира «Ролан Гаррос» россиянка победила Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Кучовой на старте «Ролан Гаррос».