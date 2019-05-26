Экс-биатлонист Шипулин выиграл праймериз по довыборам в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России» и стал кандидатом на довыборах в Государственную думу от Серовского округа Свердловской области.

«По Госдуме с очень большим отрывом набирает голоса Шипулин. По предварительной информации, он набирает около 70%. Окончательные итоги представим завтра с утра», — приводит URA.RU слова первого заместителя председателя заксобрания Свердловской области Виктор Шептий.

Довыборы в Государственную думу состоятся 8 сентября. Вакантное место в парламенте появилось после ухода депутата Сергея Бидонько на пост вице-губернатора.

Ранее биатлонист Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать допинг.