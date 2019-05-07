Биатлонист Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать допинг

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Завершивший карьеру олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать запрещённые препараты.
Биатлонист Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать допинг
  • РИА Новости

«Предлагали ли мне принимать допинг? Косвенно были такие предложения, но не прямые. Я сразу наотрез говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами», — приводит слова Шипулина COMMANDOS.

Он отметил, что многие попадаются на допинге из-за своей наивности.

«Им начесали по ушам — это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и попались. Таких вариантов очень много», — добавил биатлонист.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2010 года в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 он стал обладателем малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.

Ранее Шипулин высказал мнение, что в России нужно строже наказывать за применение допинга.

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