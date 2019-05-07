Биатлонист Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать допинг

Завершивший карьеру олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, предлагали ли ему принимать запрещённые препараты.

«Предлагали ли мне принимать допинг? Косвенно были такие предложения, но не прямые. Я сразу наотрез говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами», — приводит слова Шипулина COMMANDOS.

Он отметил, что многие попадаются на допинге из-за своей наивности.

«Им начесали по ушам — это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и попались. Таких вариантов очень много», — добавил биатлонист.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2010 года в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 он стал обладателем малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.

Ранее Шипулин высказал мнение, что в России нужно строже наказывать за применение допинга.