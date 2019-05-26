Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского
- Reuters
«Василевский доказал, что он является одним из лучших вратарей мира. Эта бронза — его заслуга как минимум на 80%. У чехов были моменты, где спасал только наш вратарь. Василевский — наш лучший игрок на турнире. Ну и лучший вратарь чемпионата, несмотря на то, как закончится финал», — приводит слова экс-хоккеиста Sport24.
Также Бадюков назвал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от команды Финляндии несчастным случаем.
Ранее Александр Овечкин отметил, что «Василевский всё сделал» в матче с Чехией.