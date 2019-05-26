Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.

«Василевский доказал, что он является одним из лучших вратарей мира. Эта бронза — его заслуга как минимум на 80%. У чехов были моменты, где спасал только наш вратарь. Василевский — наш лучший игрок на турнире. Ну и лучший вратарь чемпионата, несмотря на то, как закончится финал», — приводит слова экс-хоккеиста Sport24.

Также Бадюков назвал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от команды Финляндии несчастным случаем.

Ранее Александр Овечкин отметил, что «Василевский всё сделал» в матче с Чехией.