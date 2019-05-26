Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.
Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского
  • Reuters

«Василевский доказал, что он является одним из лучших вратарей мира. Эта бронза — его заслуга как минимум на 80%. У чехов были моменты, где спасал только наш вратарь. Василевский — наш лучший игрок на турнире. Ну и лучший вратарь чемпионата, несмотря на то, как закончится финал», — приводит слова экс-хоккеиста Sport24.

Также Бадюков назвал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от команды Финляндии несчастным случаем.

Ранее Александр Овечкин отметил, что «Василевский всё сделал» в матче с Чехией.

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