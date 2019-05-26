Видеообзор матча за бронзу ЧМ-2019 по хоккею Россия — Чехия
- Reuters
В основное время встречи, завершившееся со счётом 2:2, за сборную России забили Михаил Григоренко и Артём Анисимов.
В составе сборной Чехии отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик.
В овертайме, прошедшем в формате 3 × 3, шайб заброшено не было.
По итогам серии послематчевых буллитов победу одержала сборная России. В составе российской команды броски реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев.
Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России наградили бронзовыми медалями ЧМ-2019.