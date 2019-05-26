Видеообзор матча за бронзу ЧМ-2019 по хоккею Россия — Чехия

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Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Видеообзор матча за бронзу ЧМ-2019 по хоккею Россия — Чехия
  • Reuters

В основное время встречи, завершившееся со счётом 2:2, за сборную России забили Михаил Григоренко и Артём Анисимов. 

В составе сборной Чехии отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

В овертайме, прошедшем в формате 3 × 3, шайб заброшено не было.

По итогам серии послематчевых буллитов победу одержала сборная России. В составе российской команды броски реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Чемпионат мира по хоккею — 2019

Ранее сообщалось, что хоккеистов сборной России наградили бронзовыми медалями ЧМ-2019.

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