Азмун поздравил Чалова с победой в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун заявил, что для него более важной стала победа в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2018/19.

«Мы добились заслуженного чемпионского титула. Хочу поздравить болельщиков, своих партнёров по команде. Мы сделали всё, чтобы стать чемпионами. Хотел бы поздравить Фёдора Чалова, он хороший футболист. Но для меня чемпионство команды важнее, чем личные заслуги. Потому я с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Для меня был важнее наш общий титул», — сказал Азмун.

Также иранский футболист выразил надежду, что в следующем сезоне он продолжит хорошо играть и радовать поклонников «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Чалов рад победе в гонке бомбардиров РПЛ.