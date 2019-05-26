Футболист ЦСКА Чалов рад победе в гонке бомбардиров РПЛ

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после завоевания статуса самого результативного игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.
Футболист ЦСКА Чалов рад победе в гонке бомбардиров РПЛ
  • РИА Новости

«Очень рад, что получилось победить в этой гонке, большое спасибо партнёрам по команде и всем, кто поддерживал. Хочется в каждой игре забивать голы. Надеюсь, в следующем сезоне получится увеличить результат. В концовке сказал Облякову, чтобы он отдал мне пас, чтобы я забил третий мяч, но не получилось», — сказал Чалов после матча.

Также форвард ЦСКА добавил, что ему и его партнёрам хотелось порадовать болельщиков в заключительной игре сезона.

Фёдор Чалов стал самым результативным игроком РПЛ, забив 15 мячей в 30 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19.

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