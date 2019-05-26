Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за бронзу ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за бронзу ЧМ по хоккею
  • ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

После 40 минут встречи счёт 2:2.

Во втором периоде за сборную России на 21-й минуте забил Артём Анисимов. Ему ассистировал Никита Гусев.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить