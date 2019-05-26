Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за бронзу ЧМ по хоккею

Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com

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После 40 минут встречи счёт 2:2. Во втором периоде за сборную России на 21-й минуте забил Артём Анисимов. Ему ассистировал Никита Гусев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.