Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за бронзу ЧМ по хоккею
Сборные России и Чехии играют вничью по итогам второго периода матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
- ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
После 40 минут встречи счёт 2:2.
Во втором периоде за сборную России на 21-й минуте забил Артём Анисимов. Ему ассистировал Никита Гусев.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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