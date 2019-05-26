Жук проиграла Зигемунд в первом круге «Ролан Гаррос»
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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 31-летней немецкой теннисистки.
Во втором круге Зигемунд сыграет либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с француженкой Джессикой Понше.
Для 19-летней Жук это было первое в карьере выступление в основной сетке «Ролан Гаррос». Прежде она выступила на US Open.
Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Кучовой на старте «Ролан Гаррос».