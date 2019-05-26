Жук проиграла Зигемунд в первом круге «Ролан Гаррос»

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Россиянка Софья Жук потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Жук проиграла Зигемунд в первом круге «Ролан Гаррос»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 31-летней немецкой теннисистки.

Во втором круге Зигемунд сыграет либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с француженкой Джессикой Понше.

Для 19-летней Жук это было первое в карьере выступление в основной сетке «Ролан Гаррос». Прежде она выступила на US Open.

Ранее сообщалось, что Кузнецова проиграла Кучовой на старте «Ролан Гаррос».

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