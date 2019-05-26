Определились пары, которые сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ

Определились пары команд, которые сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.

Путёвки в высший дивизион чемпионата России по футболу разыграют «Крылья Советов» с «Нижним Новгородом», а также «Уфа» с «Томью».

Самарский клуб завершил сезон в РПЛ на 13-м месте, а «Уфа» — на 14-м.

«Томь» и «Нижний Новгород» заняли третье и четвёртое места в Футбольной национальной лиге соответственно.

Первые игры пройдут 30 мая, ответные — 2 июня. «Нижний Новгород» и «Уфа» проведут первые матчи на своём поле.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Аленичев ушёл с поста главного тренера «Енисея».